大都市の地下空間に生息し「ロンドン地下鉄の蚊」の異名をもつチカイエカは、近代に急速に進化した新種と考えられてきた。ところが実は、数千年前の古代エジプトで人間の生活環境に適応していたという研究結果がこのほど発表された。