格闘家・エドポロキングの弟で大阪学院大学のエドポロケインが23日、都内で行われた「プロ野球新人選手選択会議」（ドラフト会議）で、北海道日本ハムファイターズから2位指名を受けた。【動画】スカウトたちの興奮が伝わってくる…巨人、“ドラフトの裏側”を公開ケインは、兄に勝るとも劣らない高い身体能力を誇る三拍子そろった外野手。特に長打力に定評がある。