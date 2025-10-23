県内の小学生から高校生までの児童や生徒が夏休みに取り組んだ「自由研究」の展示会が10月23日から、徳島市の教育会館で開かれています。この科学作品展は、子どもたちに身近な課題を見つけ、科学的に解決する力を養ってもらおうと、県教育委員会が毎年、開いているもので、今回で82回目を迎えたました。会場には、県内の小学生から高校生までの児童や生徒が夏休みに取り組んだ「自由研究」から、審査を経て選ばれた工夫創作品や標