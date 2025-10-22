サンワサプライ株式会社は、USB AポートをLANポートに変換し、有線ネットワークへの接続を可能にする「KB-SL6ALAN0〇BKシリーズ」を発売する。LANポート非搭載のパソコンでも簡単に有線ネットワークに接続でき、最大1Gbpsの高速データ通信とMACアドレスのパススルー機能に対応している。ケーブル直径は約4.2mmの細径でやわらかく、取り回ししやすい仕様で、持ち運びにも便利だ。■有線だから通信が安定デスクトップパソコン、Windo