これ1本でLAN接続できる！USB AをLANに変換する、Gigabit対応のケーブル
サンワサプライ株式会社は、USB AポートをLANポートに変換し、有線ネットワークへの接続を可能にする「KB-SL6ALAN0〇BKシリーズ」を発売する。LANポート非搭載のパソコンでも簡単に有線ネットワークに接続でき、最大1Gbpsの高速データ通信とMACアドレスのパススルー機能に対応している。ケーブル直径は約4.2mmの細径でやわらかく、取り回ししやすい仕様で、持ち運びにも便利だ。
■有線だから通信が安定
デスクトップパソコン、Windowsパソコンなど、LANポートを搭載していない機器でも高速ネットワーク通信が可能になる。
■差すだけですぐ使える
OS標準のドライバが自動的にインストールされるため、接続後すぐに使用が可能だ。
■USB A接続だから、パソコンのType-Cポートが自由に使える
Type-C接続だと限られたType-Cポートを塞いでしまいるが、本製品ならパソコンのType-CポートをPD給電ポートや映像出力ポートとして活用することができる。
■MACアドレスのパススルーに対応
接続されているデバイスのMACアドレスを直接外部に転送できるので、セキュリティーが厳重な環境でも簡単にアクセスできる。
■取り回ししやすく、持ち運びやすい細径タイプ
ケーブル直径約4.2mmと細くてやわらかく、取り回ししやすい仕様。外出時の持ち運びにも便利だ。
■ツメ折れ防止カバー付き
ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上している。
■安全設計
使用中、コネクタ部が熱を持つ場合があるが、これは正常な動作の範囲内。製品設計上、安全性に十分配慮しており、通常の使用において問題ない。
■USB A LAN変換ケーブル（Gigabit対応）「KB-SL6ALAN01BK（1m）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・ドライバ不要、会議もゲームも即つながる！USB Type C→HDMI変換ケーブル
・デスク上スペースの有効活用に最適！サイズ×カラー464通りから選べる机上用「eモニター台」
・高速スクロール革命！新Bluetoothエルゴノミスクマウス
・アクティブタイプのDisplayPort-DVI変換アダプタ
・3通りの使い方ができる！薄型マウスパッド
デスクトップパソコン、Windowsパソコンなど、LANポートを搭載していない機器でも高速ネットワーク通信が可能になる。
■差すだけですぐ使える
OS標準のドライバが自動的にインストールされるため、接続後すぐに使用が可能だ。
■USB A接続だから、パソコンのType-Cポートが自由に使える
Type-C接続だと限られたType-Cポートを塞いでしまいるが、本製品ならパソコンのType-CポートをPD給電ポートや映像出力ポートとして活用することができる。
■MACアドレスのパススルーに対応
接続されているデバイスのMACアドレスを直接外部に転送できるので、セキュリティーが厳重な環境でも簡単にアクセスできる。
■取り回ししやすく、持ち運びやすい細径タイプ
ケーブル直径約4.2mmと細くてやわらかく、取り回ししやすい仕様。外出時の持ち運びにも便利だ。
■ツメ折れ防止カバー付き
ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上している。
■安全設計
使用中、コネクタ部が熱を持つ場合があるが、これは正常な動作の範囲内。製品設計上、安全性に十分配慮しており、通常の使用において問題ない。
■USB A LAN変換ケーブル（Gigabit対応）「KB-SL6ALAN01BK（1m）」
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■パソコンに関連した記事を読む
・ドライバ不要、会議もゲームも即つながる！USB Type C→HDMI変換ケーブル
・デスク上スペースの有効活用に最適！サイズ×カラー464通りから選べる机上用「eモニター台」
・高速スクロール革命！新Bluetoothエルゴノミスクマウス
・アクティブタイプのDisplayPort-DVI変換アダプタ
・3通りの使い方ができる！薄型マウスパッド