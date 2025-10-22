デンマーク1部コペンハーゲン鈴木淳之介がドルトムント戦でアシストデンマーク1部FCコペンハーゲンの日本代表DF鈴木淳之介が現地時間10月21日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第3節のドルトムント戦に右サイドバックとして先発出場し、初アシストを記録した。2-4で敗れたが、現地メディアの採点ではチーム2位タイの「4点」がつけられ、今季の「掘り出し物」の補強として高く評価されている。ブラジル代