史上初めてブラジルから勝利をつかみ取った日本代表だが、現在多くの離脱者に見舞われている。冨安健洋もそのひとりだ。冨安は188cmの長身を誇るディフェンダーで、2018年に19歳で日本代表デビューを果たした。アビスパ福岡でプロになると、ベルギーのシント＝トロイデン、イタリアのボローニャを経て、イングランドの名門アーセナルへ加入。ディフェンスラインならどこでもハイレベルにプレーできるほか、両足を遜色なく使え、ス