JR東日本は、大晦日から元旦にかけて終夜運転を首都圏6路線で実施する。山手線内回り・外回り、京浜東北・根岸線の桜木町〜大宮駅間、中央・総武線各駅停車の三鷹〜千葉駅間、中央線快速電車の三鷹〜高尾駅間、横須賀線の横浜〜逗子駅間、総武本線・成田線の千葉〜成田駅間。総武本線の東千葉駅には停車しない。12月5日以降、デジタルJR時刻表やJR東日本アプリなどの経路検索に反映する。初詣や初日の出に合わせた臨時列車も設定す