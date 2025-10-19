プロ野球の未来を担う逸材たちが運命の日を迎える。23日に行われるプロ野球ドラフト会議で吉報を待つのは、最速153?を誇る宮崎・延岡学園の藤川敦也（17）だ。「敦也」の名前の由来は両親がファンだという、ヤクルトで活躍した古田敦也さんから。ドラフト当日に18歳の誕生日を迎える右腕が、亡き父・真一さんとの約束を胸に夢の舞台へ挑む。【写真を見る】練習に取り組む延岡学園の153?右腕・藤川敦也選手野球を始めたきっかけにつ