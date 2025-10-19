大阪市の人工島「夢洲」（ゆめしま）で、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに掲げて開催されていた「大阪・関西万博」が2025年10月13日、184日間の会期を終えて閉幕しました。今回の万博には、158の国・地域が参加。日本国際博覧会協会（万博協会）によると、4月13日から10月13日までの会期中の一般来場者数は2557万8986人だったということです。一方、大阪・関西万博を巡っては、会場建設費の上振れや会場の工事現場