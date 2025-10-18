政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１７日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。日本維新の会と国民民主党との“微妙な関係”について言及した。この日、番組生出演した維新の吉村洋文代表が、国民民主党の玉木雄一郎代表へ連立協議への参加を呼びかけたことに触れ、ＭＣの恵俊彰が「“玉木さん、一緒にやろうぜ”っておっしゃってましたよ。（自民、維新、国民民主で衆院）２５８（議席）取れるんだから、今一緒にやろうよって」と