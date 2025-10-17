¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï40HR¡õ102ÂÇÅÀ¤Î2´§¢£ºå¿À ¡¼ DeNA¡Ê17Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ëºå¿À¡¦º´Æ£µ±ÌÀÆâÌî¼ê¤¬17Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À¤È¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè3Àï¤Ë¡Ö4ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£½é²ó¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ø¡È³Î¿®¡É3¥é¥ó¤òÃ¡¤­¹þ¤ó¤À¡£¡Ö¤Ï¤è¥á¥¸¥ã¡¼¹Ô¤±¡×¡Öº´Æ£µ±ÌÀ¡¢¥â¥Î¤¬°ã¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÃ¦Ë¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀéÎ¾Ìò¼Ô¤Î°ì¿¶¤ê¤À¤Ã¤¿¡£½é²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¤ÏÁ÷µå¥¨¥é¡¼¤Ç¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀèÈ¯¡¦¹â¶¶