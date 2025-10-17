県内の美容業者で作る組合の前理事長の女性が、組合の金を横領した疑いがあるとして刑事告発された事件で、前理事長が10月17日に会見を開き、告発内容を否定しました。（県美容業生活衛生同業組合・前理事長）「自分が何も悪いことしていないのに、このような目に合うのか、本当にあの時はびっくりしました」会見を開いたのは、1998年から2024年5月まで理事長を務めた、県美容業生活衛生同業組合の前理事長です。前理事長は、2018