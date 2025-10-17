風景や人物を描いた油絵などを集めた作品展が、徳島市のシビックセンターで開かれています。これは県の美術の発展と教育に尽力した、故・佐野比呂志さんに教えを受けた人たちの集まり「あわ洋画ぐるうぷ」が開きました。会場には、油絵など46点が展示されています。こちらは堀切蔦子さんの作品。大切な人が亡くなったあと、線路の向こうにどんな世界があるのか、想いを馳せながら描きました。こちらは、浅田隆幸さんの作品。