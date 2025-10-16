きょう夕方、千葉県松戸市のマンションで火事があり、1人が亡くなりました。きょう午後5時すぎ、松戸市日暮のマンションで「2階の窓から黒煙が見える」と目撃者から119番通報がありました。消防によりますと、4階建てマンションの2階の部屋が燃え、1人の死亡が確認されたということです。また、1人がのどの痛みを訴えていて、逃げ遅れはいないということです。火は現在も延焼中で、消防車など12台が出動し消火活動が続けれられてい