11月16日に告示される鳴門市長選挙に10月16日、現職の泉理彦市長が5選を目指し、立候補を表明しました。（鳴門市 泉 理彦市長）「16年間やってきた集大成として、次の4年間を迎えたい」泉理彦市長は鳴門市出身の63歳、2009年に初当選し、現在、4期目です。これまでの市政について泉市長は、行財政改革に取り組んだ結果、財政再建団体に近い状態から基金を約4倍にしたと振り返りました。また、次の4年間では、人口減少を止めること