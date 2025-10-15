パソナグループが１５日に発表した２０２５年６〜８月期連結決算は、売上高が前年同期比０・８％増の７６９億円、最終利益が６億円の赤字（前年同期は１１億円の赤字）だった。今月１３日に閉幕した大阪・関西万博に関し、出展関連費用５億円を特別損失に計上したことが響いた。パソナはパビリオン「ＰＡＳＯＮＡＮＡＴＵＲＥＶＥＲＳＥ」を出展し、主に運営に関わる費用が特別損失の原因という。パソナは２５年５月通期に