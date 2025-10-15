¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎÎ¾À¯ÉÜ¤¬¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥Í¥Ã¥Èº¾µ½´ë¶È¤ËÂçµ¬ÌÏ¤ÊÀ©ºÛ¤òÈ¯Æ°¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡ÛV.I¤¬º¾µ½½¸ÃÄ¤È´Ø·¸¤«¡¢µ¿ÏÇ¤ÎÆ°²èÊÆºâÌ³¾Ê¤Ï10·î14Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢´ë¶È¡Ö¥×¥ê¥ó¥¹¡¦¥°¥ë¡¼¥×¡ÊPrince Group¡Ë¡×¤ò¡Ö¹ñºÝÅª¤ÊÄ¶¹ñ²ÈÈÈºáÁÈ¿¥¡ÊTransnational Criminal Organization¡Ë¡×¤Ë»ØÄê¤·¡¢»ñ»ºÅà·ë¤ä¶âÍ»¼è°ú¶Ø»ß¤ÎÁ¼ÃÖ¤ò²Ê¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹À¯ÉÜ¤â¤³¤ì¤Ë¸Æ±þ¤·¡¢Æ±Æü¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ©ºÛ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆºâÌ³¾Ê