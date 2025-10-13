アメリカの労働者1100人以上を対象にして行われた調査で、80％の労働者が「有害な職場環境で働いている」と回答したことがわかりました。労働者の我慢は限界に近く、57％の労働者は「有害な職場にとどまるぐらいなら辞めたい」とも回答したとのことです。Monster Poll: Mental Health in the Workplacehttps://www.monster.com/career-advice/job-search/news-and-insights/mental-health-in-the-workplace-poll-2025調査は転職支