【スターバックス】の秋を感じる「新作スイーツ」にフォーカス！ 旬の素材を使ったパウンドケーキは、次回食べたくなること間違いなしかも。今回は、マニアおすすめの今だけ楽しめるスイーツカスタムについても紹介します。期間限定だから、この機会を逃さないで。 秋だけの味「栗のしっとりケーキ」 スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんが「おいしい秋の新作フード」と紹介