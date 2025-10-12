延長11回2死無走者から2失点■DeNA 7ー6 巨人（12日・横浜）巨人は12日、横浜スタジアムで行われたDeNAとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第2戦で、延長11回の末にサヨナラ負けを喫し、2連敗でシリーズ敗退となった。NHKで解説を務めた宮本慎也氏は巨人の守備にあった敗因を指摘した。巨人は延長11回に1点の勝ち越しに成功。直後の相手の攻撃をゼロで凌げば勝利で第3戦へとつながるはずだった。その11回は2