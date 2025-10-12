ブロガーのナランフジコさんの漫画「心配してくれた…！？と思ったら秒で終了した話」がインスタグラムで600以上の「いいね」を集めて話題となっています。「倒れた妻を心配する夫」という映画のワンシーンを見た夫。その影響からなのか、普段とは違う様子で何かと心配してくれる夫に、妻は驚いていたのですが…という内容で、読者からは「これは毎日映画を見てもらわないと（笑）」「ラストのフジコさんの顔とポーズ最高！」