トランプ米大統領（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスは10日、トランプ大統領（79）が「並外れて健康」だとする健康診断の結果を発表した。心血管の機能は実年齢よりも「約14歳も若い」と指摘。制約もなく日々の予定をこなしているとし、職務遂行能力は万全だと太鼓判を押した。レビット大統領報道官は7月、トランプ氏が足首のむくみについて検査し、健康状態は良好なものの慢性静脈不全だと診断されたと発