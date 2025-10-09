自民党の高市総裁は９日、国会内で菅義偉元首相、岸田文雄前首相と相次いで会談した。公明党との連立継続に関する協議が難航する中で、首相経験者から意見を聞いたものとみられる。菅氏は、公明の支持母体の創価学会と太いパイプを持っており、事態の打開に向けて高市氏が協力を求めた可能性がある。