Bジェイズは9年ぶりのリーグ優勝決定S進出を決めた【MLB】Bジェイズ 5ー2 ヤンキース （日本時間9日・ニューヨーク）ヤンキースは8日（日本時間9日）、本拠地で行われたブルージェイズとの地区シリーズ第4戦に2-5で敗れ、1勝3敗で敗退が決まった。打線が6安打2得点とふるわなかった。初回にゲレーロJr.の適時打で1点の先制を許したヤンキース。3回にマクマーンのソロで同点としたが、5回にスプリンガーの中犠飛で勝ち越された