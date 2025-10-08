◆ＪＡＢＡ秋季神奈川県企業大会最終日日産自動車３―１東芝（８日・等々力）今年から１６年ぶりに野球部の活動を再開した日産自動車が、今季最後の公式戦で強豪企業チームに２連勝。激動のシーズンを締めくくった。７日には昨年の都市対抗覇者・三菱重工Ｅａｓｔに延長１０回タイブレークの末、６−５とサヨナラ勝ちで、神奈川の企業チームから初の白星を挙げたばかり。この日も東芝に逆転勝ちし、来季に弾みがつく勝利とな