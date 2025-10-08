来季からロッテを指揮するサブロー新監督（４９）が８日、ゾゾマリンで就任記者会見を行い、「甘さを取り除いて厳しく練習し、一からやり直していく。最終的な目標は優勝だが、一つ一つ階段を登りながら少しでも上にいけたら」と抱負を述べた。ロッテは今季、投打に精彩を欠いて８年ぶりのリーグ最下位に終わった。サブロー新監督は「負け癖、『もういいや』という姿勢の見える選手がいた。攻撃、守備全てにおいて他の５球団に