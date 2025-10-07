RIZAP株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：瀬戸 健、以下「RIZAP」)は、法人向け健康プログラムの導入企業が500社、累計受講者数が5万人を突破した。2019年3月期までに10万人達成に向けて急拡大を図る。 RIZAP法人向け健康プログラム○進化・拡大するRIZAP法人向け健康プログラムRIZAPでは、これまで1:1(マンツーマン)で12万人以上のボディメイクの実現を通して培ったノウハウを生かし、より多くの方にRIZAPメソッドを体