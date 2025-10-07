近年、全国的にパワハラやモラハラなどに関する報告が増える中、県議会は10月7日、全議員を対象にハラスメント防止のための研修会を開きました。この研修会は、ハラスメントに関する正しい知識を持つことで課題への理解を深めてもらおうと、議員全員を対象に開かれました。この中で、講演を行った特定社会保険労務士の松本久美子さんは、ハラスメントの現状や課題を説明した上で、「客観的に何がハラスメントに当たるのかを、職場