俳優の高橋克典が６日までに、オフィシャルブログを更新。愛猫・ミルリィを抱っこした姿を公開し、ファンから反響を呼んでいる。４日、「だいぶ抱っこにも慣れた」と題してブログを更新すると、16歳の息子だと思われる白いTシャツ姿の男性がグレーの長毛猫・ミルリィを大切に抱きしめる様子を公開。愛猫は腕にすっぽりとおさまりながら、どこか不満げな表情を浮かべており、高橋は「慣れたにょか！？目、怒ってるよな」とユーモ