記事のポイントトランプ政権による税控除終了でEV需要の減速が懸念され、ボルボは米国市場でのシェア拡大に挑む。ボルボは広告費の約30％をブランド認知向けチャネルに投じ、州ごとに最適化した地域密着型戦略を展開している。厳しい業界環境のなかで、ボルボはブランド信頼の構築とパフォーマンス重視の地域戦略を両立させようとしている。ドナルド・トランプ米大統領のいわゆる「ビッグ・ビューティフル・ビル」により、電気自動