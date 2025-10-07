9回にトライネンが登板も…1死もとれずKO【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地・フィリーズとの地区シリーズ第2戦を戦い、3点差の9回にブレイク・トライネン投手が登板した。しかし、3連打を浴び1死も取れず降板。NHK解説を務めた小早川毅彦氏も「佐々木朗希で良かったのでは」と疑問視だった。4-1の9回に登板したトライネンだが、先頭のボームに中前打、