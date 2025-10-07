9回にトライネンが登板も…1死もとれずKO

【MLB】ドジャース 4ー3 フィリーズ（日本時間7日・フィラデルフィア）

ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地・フィリーズとの地区シリーズ第2戦を戦い、3点差の9回にブレイク・トライネン投手が登板した。しかし、3連打を浴び1死も取れず降板。NHK解説を務めた小早川毅彦氏も「佐々木朗希で良かったのでは」と疑問視だった。

4-1の9回に登板したトライネンだが、先頭のボームに中前打、さらにリアルミュートに左翼線へ二塁打を許した。その後、カステヤノスにも二塁打を浴び、2失点。1死も取れずマウンドを降りた。

佐々木はフィリーズとの第1戦で2点差の9回に登板し、1回を1安打無失点で抑えている。一方のトライネンは9月、12試合で5敗、防御率9.64と調子を落としていた。この起用に対し、小早川氏も「状態のいいトライネンだったら3点差あれば余裕ですけどね……」と納得していない様子だった。

その後佐々木は9回2死一、二塁で登板し、ターナーを二ゴロに抑えた。（Full-Count編集部）