自宅で13歳未満の男の子とみだらな行為か 42歳会社員の男を逮捕
2025年10月6日 20時45分

ざっくり言うと
強制性交等の容疑で、新潟県・田上町の会社員の42歳男が逮捕された
2022年に当時13歳未満だった男の子と自宅でみだらな行為をした疑い
容疑を認めており、警察は男が関わった事件がほかにもないかなどを調べる