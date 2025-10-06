ESSEonlineに掲載された記事のなかから、10月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！クローゼットは服でパンパンにあふれかえってるのに「着る服がない」。なのに、手放そうとしても「手放せる服がない」。でもやっぱり「着る服がない」。そんな珍現象を解決します。整理収納アドバイザーとして、数多くの散らかった家の片づけ指導を行うおまいさんに、服の減らし方のコツを詳しく教えていただきました。※ 記事の初出は2024