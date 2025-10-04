[10.4 プレミアリーグ第7節](エミレーツ スタジアム)※23:00開始<出場メンバー>[アーセナル]先発GK 1 ダビド・ラヤDF 2 ウィリアン・サリバDF 6 ガブリエル・マガリャンイスDF 12 ユリエン・ティンバーDF 33 リッカルド・カラフィオーリMF 8 マルティン・ウーデゴーアMF 10 エベレチ・エゼMF 41 デクラン・ライスFW 7 ブカヨ・サカFW 14 ビクトル・ギェケレシュFW 19 レアンドロ・トロサール控えGK 13 ケパ・アリサバラガDF