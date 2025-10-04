最短1分でオススメサイズがわかる青山商事が、Z世代のビジネスパーソンをターゲットにした新コンセプト店舗「AO+（アオヤマプラス）」の1号店を、2025年10月3日、東京・高円寺にオープンしました。「7つのデジタル技術」を駆使して、これまでにない新しい買い物体験を提供するとしています。「スーツを買いに行きたいけれど、店員さんに話しかけられるのが少し苦手…」「そもそも、自分に何が似合うのか分からない」。そんなスー