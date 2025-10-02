【ワシントン＝淵上隆悠、田中宏幸】米国で１日、連邦予算の失効に伴う政府機関の一部閉鎖が始まった。議会上院は当面の政府資金を確保する暫定予算（つなぎ予算）案を改めて採決したが、再び否決された。閉鎖の長期化を避けたいトランプ政権は、野党・民主党が強い州での事業停止を発表し、揺さぶりをかけている。首都ワシントンでは１日、街のシンボルである「ワシントン記念塔」の入り口に「政府閉鎖により休館」と書かれた