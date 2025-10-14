YouTubeチャンネル「独身の元気が出るテレビ」が、年金受給者向けに「なぜ10月にも年金振込通知書が届くのか？」という疑問に答える解説動画を公開した。動画の冒頭では、「6月に届いたはずの年金通知書、それとは別に10月にも届く通知書があるのをご存じでしょうか？」と問いかけ、その通知書が「あなたの年金の『手取り額』が変わるという重要なサインかもしれません」と、見過ごしがちな書類の重要性を指摘している。その最大の