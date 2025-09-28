◇パ・リーグ楽天5ー10オリックス（2025年9月28日京セラD）楽天の3年目左腕・林優樹が待望の1軍デビューを果たした。1―10の5回2死二塁でマウンドへ。自身の暴投で走者を三塁に進めるも、太田をスライダーで空振り三振に仕留めた。続く6回も続投。2四死球を与えるも無失点でしのぎ、1回1/3を無安打3奪三振無失点と好投。京都出身の林は「地元の関西で緊張はしたけど、楽しみながら投げられた」と振り返った。滋賀