¤¤¤ÞÀ¤³¦³ÆÃÏ¤ÎÅ¸Í÷²ñ¤Ç¡¢¥­¥å¥ì¡¼¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ò»þ¤òÄ¶¤¨¤¿ÂÎ¸³¤Ø¤ÈÆ³¤¯¡È¤Ë¤ª¤¤¡É¤òÅ¸¼¨¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£