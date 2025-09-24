片づけや掃除に追われている原因は、「収納家具」にあるかもしれません。ミニマリストのめいさん（40代）は、ものを手放し始めた当初に大型の収納家具を処分。すると、どんどんものが減っていったそうです。「手放したからこそ、多くのものを減らすことができた」と話す理由を伺いました。「ちょうどここに置けるから」と買ったチェスト余白を愛するミニマリストとしてSNS発信を行っているめいさん（40代）。夫と高校生のお子さん