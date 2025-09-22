警察官になりすまし、8月、徳島市の高齢女性のキャッシュカードをだまし取った上、現金700万円を盗んだとして、徳島市の30代の女が窃盗と詐欺の罪で9月22日、起訴されました。起訴されたのは、徳島市福島の店舗従業員の女・36歳です。起訴状によりますと被告の女は8月、警察官になりすました男らと共謀。男の一人が徳島市の90代の女性に電話をかけ「銀行口座からお金が引き出されている。保管している現金が偽札か確認する必