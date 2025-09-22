道路整備のため一部取り壊しが検討されている、海陽町の古墳群の保存を求め9月22日、県内の古代史研究家の男性が、県に要望書を提出しました。海陽町多良の「多良古墳群」は、前方後円墳1基と円墳4基からなる古墳群です。国が整備する自動車道の予定地にあるため、県は国の史跡に相当する価値があると判断した前方後円墳と、隣接する円墳1基を保存し、希少性が低いと判断した他の3基は取り壊す方針です。これに対し22日、徳島市の