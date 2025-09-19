1000人以上が押し寄せた9月8日、天皇家の長女・愛子さまは、2004年の新潟県中越地震で被災した小千谷市を訪れた。「車列が通る目抜き通りには、1000人以上の人が集まっていました。愛子さまは車の窓を開けて、沿道の人々に笑顔で手を振りながら、ゆっくりと通り過ぎていかれましたね」（関西から現地を訪れた皇室ファン）5月に能登半島地震の被災地を訪問されたときは、警察が金属探知機での身体検査や手荷物検査を行っていた。し