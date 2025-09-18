県内は、9月17日の夕方から夜にかけて一時、激しい雨や雷となりました。18日も、大気の状態が非常に不安定となっています。夜遅くにかけて、落雷や突風・急な強い雨に注意してください。17日の県内各地を襲った雨と雷。つるぎ町では1時間に43ミリの激しい雨、徳島市でも1時間に20ミリの強い雨が降りました。また、県内全域に雷注意報が出されました。JR四国では一部で運転を見合わせた区間があったほか、落雷の影響で県内で最大300