ホラー映画『層間騒音』の韓国版予告が解禁となった。【注目】日本俳優出演の韓国ホラーにタイトル変更要求何気ない生活音の発信源が分からず、得体のしれない恐怖も伴う“怖音（ふおん）”だとしたらというテーマを描いた本作。”層間騒音“（そうかんそうおん）という言葉は、集合住宅で上下階から聞こえてくる生活音（足音、話し声、ドアの開閉音、家電製品の音など）を指す韓国の言葉である。ある日、聴覚障がいを持つソ・ジュ