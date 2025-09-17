森川葵主演のフジテレビドラマ「スティンガース警視庁おとり捜査検証室」第９話が１６日に放送された。次回が最終回。警視庁の新捜査組織「囮型擬装捜査検証室」が、バンジャタン共和国の後継者候補ラマバティの暗殺計画を阻止したが…。ラスト１分で突然の衝撃展開。室長二階堂民子（森川葵）は、乾信吾（藤井流星）を偽ラマバティに仕立てたが、なぜ工作員たちはスティンガースしかしらないはずの本物ラマバティ（矢野聖人