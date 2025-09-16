ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 記録的大雨による地下駐車場の冠水、水没した車は計274台に 三重県 時事ニュース 東海テレビ 記録的大雨による地下駐車場の冠水、水没した車は計274台に 2025年9月16日 21時7分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 三重県四日市市の地下駐車場は12日の記録的な大雨の影響で冠水した 駐車場の排水作業は16日夜にも完了する見通しで、水没した車は274台に上る 同日午後から国交省や管理会社の職員らが車の被害の状況などを確認した 記事を読む おすすめ記事 「ティファール」電気ケトル約418万台無償交換…発火の恐れ2021年10月から2024年7月製造28モデル60製品 2025年9月16日 19時54分 イチロー氏の自宅に強盗が侵入 夫人が催涙スプレーかけられるも寝室への侵入を防ぐ＝米報道 2025年9月16日 11時23分 声優・花澤香菜 生番組で離婚イジられ絶叫「うるせえなぁ、この野郎！」 2025年9月16日 13時26分 「興行イベントと言われても仕方ない」中山美穂お別れ会で“消えた香典”疑惑が浮上し…所属事務所と遺族の間で深刻トラブルが起きていた 2025年9月16日 16時0分 『ハリー・ポッター』ハーマイオニー＆ドラコのファンフィクから生まれた小説が巨額オファーで映画化決定 2025年9月11日 20時58分