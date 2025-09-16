ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > へずまりゅう氏が恫喝？「議長らに呼び出され宣告されることに」 奈良県 時事ニュース よろず~ニュース へずまりゅう氏が恫喝？「議長らに呼び出され宣告されることに」 2025年9月16日 19時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 奈良市議のへずまりゅう氏が16日、自身のXを更新した 議会で市長を怒鳴りつけたことが恫喝に当たる可能性があることについて言及 「18日に議長と副議長に呼び出され宣告されることになりました」と綴った 記事を読む おすすめ記事 学歴詐称疑惑で不信任決議の田久保真紀・伊東市長、市議会を解散…議長「大義なく怒りしかない」 2025年9月10日 10時7分 「女性リーダーってボコボコにされる」伊東市長に女性タレント私見 杉村太蔵氏「男女関係ない」 2025年9月11日 14時16分 【ポスト石破】「バンキシャ」石破首相が支持する総裁選候補 影響必至の大勢力 日テレ政治部長が指摘「高市さん支持は考えにくい」 2025年9月14日 19時43分 元NHK岩田明子氏、安倍晋三元首相を「怒鳴っちゃった」過去告白 退陣ほのめかされ大爆発 2025年9月15日 12時59分 深夜1時に他県のメガソーラー問題取り上げ「是非注目を」 伊東市・田久保市長にまた批判殺到「他市の問題に口を挟むのは」 2025年9月12日 16時25分